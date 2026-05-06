В Иране назвали сообщения СМИ о тексте меморандума c США далекими от правды - РИА Новости, 06.05.2026
17:20 06.05.2026 (обновлено: 17:37 06.05.2026)
В Иране назвали сообщения СМИ о тексте меморандума c США далекими от правды

Резаи: сообщения СМИ о положениях меморандума США и Ирана не отражают реальность

© Francisco Seco — Иранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи считает, что сообщение портала Axios о положениях меморандума между Тегераном и Вашингтоном представляет собой список желаний США.
  • По данным портала Axios, меморандум может включать объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены санкций и открытия Ормузского пролива.
  • Меморандум также может предусматривать отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана.
ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Сообщение Axios с положениями меморандума, который якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляет собой список желаний США, нежели отражает реальность, считает представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи.
Портал Axios ранее в среду со ссылкой на источники сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами.
"(Опубликованный) текст со стороны Axios представляет собой список пожеланий США, нежели отражает реальность. США не получат того во время провальной войны, чего не смогли добиться во время переговоров лицом к лицу", - написал Резаи в соцсети X.
Меморандум, по данным портала, включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Трамп пригрозил бомбардировками, если Иран не согласится на условия США
Вчера, 14:44
 
