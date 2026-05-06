В Иране назвали сообщения СМИ о тексте меморандума c США далекими от правды

ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Сообщение Axios с положениями меморандума, который якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляет собой список желаний США, нежели отражает реальность, считает представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи.

"(Опубликованный) текст со стороны Axios представляет собой список пожеланий США, нежели отражает реальность. США не получат того во время провальной войны, чего не смогли добиться во время переговоров лицом к лицу", - написал Резаи в соцсети X.