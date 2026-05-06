Генконсульство России в Исфахане возобновит работу

ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Генконсульство РФ в иранском Исфахане в среду возобновляет свою работу спустя более полутора месяцев после того, как приостановило ее на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.
Дипломатическое представительство сообщило о приостановке своей работы 15 марта на фоне шедших на тот момент боевых действий США и Израиля с Ираном, сейчас между сторонами конфликта установлено перемирие. Решению о приостановке работы ведомства предшествовал инцидент, в результате которого было повреждено здание генконсульства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что 8 марта при атаке на расположенную неподалеку администрацию губернатора провинции Исфахан в служебном здании и жилых квартирах генконсульства были выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. При этом обошлось без жертв и серьезных травм.
Несмотря на это, как сообщал генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов РИА Новости, дипломатическое представительство занималось эвакуационными мероприятиями сотрудников российской госкорпорации "Росатом", строивших АЭС "Бушер" на юге Ирана.