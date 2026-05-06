Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство России в Исфахане возобновит работу - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 06.05.2026
Генконсульство России в Исфахане возобновит работу

Генконсульство России в Исфахане возобновит работу после приостановки

© Фото : МИД РоссииПовреждения консульства РФ в иранском Исфахане после удара
Повреждения консульства РФ в иранском Исфахане после удара - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : МИД России
Повреждения консульства РФ в иранском Исфахане после удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генконсульство России в Исфахане возобновит работу спустя более полутора месяцев после приостановки.
  • Дипломатическое представительство приостановило работу 15 марта после инцидента, в результате которого было повреждено здание генконсульства.
ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Генконсульство РФ в иранском Исфахане в среду возобновляет свою работу спустя более полутора месяцев после того, как приостановило ее на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.
Дипломатическое представительство сообщило о приостановке своей работы 15 марта на фоне шедших на тот момент боевых действий США и Израиля с Ираном, сейчас между сторонами конфликта установлено перемирие. Решению о приостановке работы ведомства предшествовал инцидент, в результате которого было повреждено здание генконсульства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Россия возобновит работу генконсульства в ливийском Бенгази
21 апреля, 13:41
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что 8 марта при атаке на расположенную неподалеку администрацию губернатора провинции Исфахан в служебном здании и жилых квартирах генконсульства были выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. При этом обошлось без жертв и серьезных травм.
Несмотря на это, как сообщал генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов РИА Новости, дипломатическое представительство занималось эвакуационными мероприятиями сотрудников российской госкорпорации "Росатом", строивших АЭС "Бушер" на юге Ирана.
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Живые мишени". Неожиданный удар Ирана ужаснул США
Вчера, 20:29
 
В миреРоссияИсфаханИранМария ЗахароваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала