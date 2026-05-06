Премьер Ирака обсудил с США их участие в подготовке иракских военных

ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди и министр обороны США Пит Хигсет обсудили привлечение военных США для подготовки иракских вооруженных сил.
Аз-Зейди, который в конце апреля стал главой правительства, указал на "особые отношения между двумя странами".
"Важно направить усилия на их оживление, особенно в области подготовки кадров, с целью укрепления потенциала иракских вооруженных сил и повышения их эффективности", - добавил премьер.
Аз-Зейди был выбран премьером после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить помощь Ираку в случае назначения главой правительства ранее выдвинутого проиранского кандидата Нури аль-Малики.