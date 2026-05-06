Рейтинг@Mail.ru
Премьер Ирака обсудил с США их участие в подготовке иракских военных - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 06.05.2026
Премьер Ирака обсудил с США их участие в подготовке иракских военных

Аз-Зейди: Ирак и США обсудили участие Вашингтона в подготовке иракских военных

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди и министр обороны США Пит Хигсет обсудили привлечение военных США для подготовки иракских вооруженных сил.
  • Али аз-Зейди указал на особые отношения между Ираком и США и подчеркнул важность оживления сотрудничества, особенно в области подготовки кадров.
ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди и министр обороны США Пит Хигсет обсудили привлечение военных США для подготовки иракских вооруженных сил.
"Мы обсудили, в частности, сотрудничество в сфере безопасности согласно рамочному соглашению между Ираком и США о стратегическом сотрудничестве", - сообщил премьер в социальной сети Х.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В Ираке рассказали, когда смогут восстановить добычу нефти
3 мая, 08:46
Аз-Зейди, который в конце апреля стал главой правительства, указал на "особые отношения между двумя странами".
"Важно направить усилия на их оживление, особенно в области подготовки кадров, с целью укрепления потенциала иракских вооруженных сил и повышения их эффективности", - добавил премьер.
Аз-Зейди был выбран премьером после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить помощь Ираку в случае назначения главой правительства ранее выдвинутого проиранского кандидата Нури аль-Малики.
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Ирак предложил Ирану посредничество в переговорах с США
5 мая, 21:27
 
В миреИракСШАДональд ТрампНури аль-МаликиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала