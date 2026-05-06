Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москвичей предупредили о возможных временных ограничениях мобильного интернета и SMS в ближайшие дни.
- Ограничения связаны с подготовкой и проведением праздничных мероприятий и будут введены по соображениям безопасности.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москвичей вновь начали предупреждать о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни, соответствующие сообщения от Т2 и "Ростелекома" получили корреспонденты РИА Новости.
В понедельник "большая четверка" операторов связи предупредила о временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Такие ограничения наблюдались во вторник в первой половине дня. Позже Минцифры России заявило, операторы связи заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве.
"В Москве в целях безопасности в ближайшие дни могут быть временные ограничения мобильного интернета. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий и не зависит от работоспособности наших сетей", - говорится в сегодняшнем сообщении T2.
В свою очередь "Ростелеком" также уведомляет своих абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. "Это не зависит от нас и от работоспособности нашей сети. Ограничения продлятся до 9 мая включительно", - пояснили в компании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в марте отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.