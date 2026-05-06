Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москвичей вновь начали предупреждать о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни, соответствующие сообщения от Т2 и "Ростелекома" получили корреспонденты РИА Новости.

"В Москве в целях безопасности в ближайшие дни могут быть временные ограничения мобильного интернета. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий и не зависит от работоспособности наших сетей", - говорится в сегодняшнем сообщении T2.