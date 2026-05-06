11:10 06.05.2026
Жителей Пермского края предупредили об ограничениях мобильного интернета

В Пермском крае временно ограничат работу мобильного интернета

Телефон в руке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пермском крае вводятся временные ограничения мобильного интернета для обеспечения безопасности.
  • Голосовая связь, проводной интернет, домашний или служебный Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме.
ПЕРМЬ, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения мобильного интернета вводятся в Пермском крае для обеспечения безопасности, сообщает региональное министерство информационного развития и связи.
"Для обеспечения безопасности в некоторых регионах, в том числе в Пермском крае, вводятся временные локальные ограничения мобильного интернета. При этом голосовая связь, проводной интернет, домашний или служебный Wi-Fi продолжают работать", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в регионе существует более 1,4 тысячи точек доступа к бесплатному Wi-Fi.
