В Роскачестве назвали отрасли, которые быстрее затронет внедрение ИИ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Изменения в работе, связанные с использованием искусственного интеллекта, быстрее всего затронут банки, торговлю и телекоммуникации, то есть отрасли с высокой цифровой зрелостью, считают в департаменте организационного развития Роскачества.
Ранее в "Контур.Толке" рассказали РИА Новости, что российские компании активно внедряют искусственный интеллект в наиболее уязвимые процессы, используя его для подготовки отчетов и документов, поиска информации в переписках, а также для подготовки протоколов встреч и контроля задач.
"Бизнес уже начал активнее использовать ИИ не только как вспомогательный инструмент, но и как основу для оптимизации управленческих структур. Быстрее всего изменения затронут банки, ритейл, телеком, то есть отрасли с высокой цифровой зрелостью", - рассказали изданию "Газета.Ru" в департаменте.
В Роскачестве отметили, что искусственный интеллект может готовить регулярную отчетность, собирать данные из разных систем, проводить первичный анализ показателей, планировать встречи, контролировать сроки задач и базовую коммуникацию с сотрудниками и клиентами.
В апреле глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что необходимая для развития искусственного интеллекта дешевая энергия является неоспоримым преимуществом России.
