Губернатор Тамбовской области рассказал Путину о рекордном урожае зерна

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рекордные 5,8 миллиона тонн зерна собрали аграрии Тамбовской области в 2025 году, тогда как ранее показатель не превышал 3,6 миллиона тонн, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Евгений Первышов.