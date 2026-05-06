Губернатор Тамбовской области рассказал Путину о рекордном урожае зерна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аграрии Тамбовской области собрали рекордные 5,8 миллиона тонн зерна в 2025 году, сообщил Владимиру Путину губернатор Евгений Первышов.
- Ранее показатель урожая зерна в Тамбовской области не превышал 3,6 миллиона тонн.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рекордные 5,8 миллиона тонн зерна собрали аграрии Тамбовской области в 2025 году, тогда как ранее показатель не превышал 3,6 миллиона тонн, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Евгений Первышов.
В среду Путин встретился в Кремле с Первышовым.
"Господь нам дал на Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, – таких раньше не было: 5,8 миллиона тонн зерна собрали, больше 3,6 миллиона тонн никогда не собирали", - сказал Первышов.