Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Тамбовской области рассказал Путину о рекордном урожае зерна - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 06.05.2026
Губернатор Тамбовской области рассказал Путину о рекордном урожае зерна

Первышов: тамбовские аграрии собрали рекордные 5,8 млн тонн зерна в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тамбовской области Евгений Первышов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тамбовской области Евгений Первышов во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тамбовской области Евгений Первышов во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аграрии Тамбовской области собрали рекордные 5,8 миллиона тонн зерна в 2025 году, сообщил Владимиру Путину губернатор Евгений Первышов.
  • Ранее показатель урожая зерна в Тамбовской области не превышал 3,6 миллиона тонн.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рекордные 5,8 миллиона тонн зерна собрали аграрии Тамбовской области в 2025 году, тогда как ранее показатель не превышал 3,6 миллиона тонн, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Евгений Первышов.
В среду Путин встретился в Кремле с Первышовым.
"Господь нам дал на Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, – таких раньше не было: 5,8 миллиона тонн зерна собрали, больше 3,6 миллиона тонн никогда не собирали", - сказал Первышов.
Путин на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Воскресенский рассказал Путину о развитии ивановской промышленности
8 апреля, 13:45
 
Тамбовская областьРоссияВладимир ПутинЕвгений Первышов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала