Замглавы МИД обсудил с послом Швейцарии работу ОБСЕ
18:58 06.05.2026
Замглавы МИД обсудил с послом Швейцарии работу ОБСЕ

Грушко обсудил с послом Швейцарии Бурри работу ОБСЕ в кризисном состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главы МИД России Александр Грушко встретился с послом Швейцарии в Москве Юргом Бурри.
  • Стороны обсудили вопросы работы ОБСЕ, находящейся в кризисном состоянии.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Александр Грушко встретился с послом Швейцарии в Москве Юргом Бурри по его просьбе, стороны обсудили некоторые вопросы работы ОБСЕ, находящейся в кризисном состоянии, сообщает российский МИД.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко встретился с послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Юргом Бурри по его просьбе в контексте председательства Швейцарии в ОБСЕ. Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам работы ОБСЕ, находящейся в кризисном состоянии", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости в феврале заявил, что говорить о выходе ОБСЕ из кризиса рано, никаких реальных шагов со стороны организации пока нет.
Швейцария заступила на председательство в организации в этом году.
