Замглавы МИД обсудил с послом Швейцарии работу ОБСЕ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Александр Грушко встретился с послом Швейцарии в Москве Юргом Бурри по его просьбе, стороны обсудили некоторые вопросы работы ОБСЕ, находящейся в кризисном состоянии, сообщает российский МИД.