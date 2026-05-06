Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Берлина сообщила о запрете посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы.

Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал этот запрет издевательством над чувствами людей во всем мире.

По мнению депутата, таким «выпадам» должна противостоять не только Россия, но и все здравомыслящие люди, где бы они ни жили.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Запрет Берлина посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы является издевательством над чувствами людей во всем мире, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов.

Ранее полиция Берлина сообщила, что в немецкой столице запретят посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы.

"Считаю, что такую политику Берлина можно смело назвать уже не просто попыткой переписать историю, но и откровенным издевательством над чувствами людей во всем мире", - сказал Хамитов

Он добавил, что страна, из которой "пришла главная угроза прошлого века", сегодня запрещает символику тех, кто победил эту угрозу и "очистил мир от коричневой чумы".

"Спрашивается, чем в таком случае они отличаются от своих предшественников? Не является ли это открытым признанием в приверженности все той же чудовищной идеологии?" - задался вопросами парламентарий.

По мнению депутата, таким "выпадам" должна противостоять не только Россия , но и все здравомыслящие люди, где бы они ни жили.