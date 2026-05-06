В Госдуме назвали запрет ФРГ на символику Победы издевательством - РИА Новости, 06.05.2026
20:47 06.05.2026 (обновлено: 20:52 06.05.2026)
В Госдуме назвали запрет ФРГ на символику Победы издевательством

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Запрет Берлина посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы является издевательством над чувствами людей во всем мире, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов.
Ранее полиция Берлина сообщила, что в немецкой столице запретят посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы.
"Считаю, что такую политику Берлина можно смело назвать уже не просто попыткой переписать историю, но и откровенным издевательством над чувствами людей во всем мире", - сказал Хамитов.
Он добавил, что страна, из которой "пришла главная угроза прошлого века", сегодня запрещает символику тех, кто победил эту угрозу и "очистил мир от коричневой чумы".
"Спрашивается, чем в таком случае они отличаются от своих предшественников? Не является ли это открытым признанием в приверженности все той же чудовищной идеологии?" - задался вопросами парламентарий.
По мнению депутата, таким "выпадам" должна противостоять не только Россия, но и все здравомыслящие люди, где бы они ни жили.
"Нашей стране не привыкать брать на себя ответственность и побеждать зло - в том числе прямо в его логове. Но человеконенавистнические идеологии угрожают всему миру. А начинаются они вот с таких запретов неугодных. И чем раньше удастся пресечь их развитие, тем больше останется шансов, что все это не перейдет в новую глобальную катастрофу", - заключил политик.
В миреБерлин (город)РоссияАмир ХамитовГосдума РФ
 
 
