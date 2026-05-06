В Госдуму внесли проект о праве МВД утверждать профессии для мигрантов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект о передаче МВД полномочий Минтруда утверждать список профессий для трудовых мигрантов.
"Законопроект направлен на передачу МВД <...> следующих полномочий: <...> по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание", — говорится в пояснительной записке.
Ведомство также получит право утверждать профессии для квалифицированных иностранцев, приезжающих в Россию по визе, которые трудоустраиваются по специальности и на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу.
Кроме того, МВД будет определять случаи, когда мигранты могут работать за пределами региона, где им выдали разрешение.