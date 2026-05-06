Госдума рассматривает аннулирование ВНЖ за работу менее 10 месяцев в году

Законопроектом, в частности, предлагается аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня их выдачи. Такие условия предлагается распространить и на иностранцев, работающих у физлиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, в случае если в отчетном году такая деятельность осуществлялась менее 10 месяцев и/или уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на его иждивении подтверждена за период менее 10 месяцев.