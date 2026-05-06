Госдума рассматривает аннулирование ВНЖ за работу менее 10 месяцев в году
11:31 06.05.2026
Госдума рассматривает аннулирование ВНЖ за работу менее 10 месяцев в году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума планирует принять законопроект об аннулировании ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года.
  • Законопроект направлен на усиление контроля за законностью пребывания мигрантов в России, их занятостью и доходами.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Госдума планирует в весеннюю сессию выйти на принятие законопроекта об аннулировании ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"В настоящее время на рассмотрении Государственной думы находятся законопроекты, направленные на дальнейшее совершенствование миграционной политики. В том числе предлагается ввести норму, позволяющую аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года. Планируем в ходе весенней сессии выйти на ее принятие", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в РФ мигрантов, их занятостью и доходами.
Законопроектом, в частности, предлагается аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня их выдачи. Такие условия предлагается распространить и на иностранцев, работающих у физлиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, в случае если в отчетном году такая деятельность осуществлялась менее 10 месяцев и/или уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на его иждивении подтверждена за период менее 10 месяцев.
