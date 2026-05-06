В Госдуме рассказали, какие выплаты защитят от взыскания за долги

Новые законодательные нормы позволят исключить ситуации, когда судебные приставы списывали деньги, предназначенные для компенсации расходов на медицинские приспособления и услуги, содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В России с 6 мая вступит в силу закон о защите от списания за долги выплат, предоставляемых инвалидам и ветеранам боевых действий, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

"С 6 мая начнут действовать нормы федерального закона от 25.04.2026 №112-ФЗ о защите от взыскания выплат инвалидам и ветеранам", - сказал Игошин

Парламентарий уточнил, что до вступления закона в силу ряд компенсаций, которые выплачивались людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участникам СВО, получившим инвалидность в связи с ранением, могли быть взысканы в рамках исполнительного производства.