В Госдуме рассказали, какие выплаты защитят от взыскания за долги

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 6 мая вступит в силу закон о защите от списания за долги выплат, предоставляемых инвалидам и ветеранам боевых действий.
  • Новые законодательные нормы позволят исключить ситуации, когда судебные приставы списывали деньги, предназначенные для компенсации расходов на медицинские приспособления и услуги, содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В России с 6 мая вступит в силу закон о защите от списания за долги выплат, предоставляемых инвалидам и ветеранам боевых действий, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.
"С 6 мая начнут действовать нормы федерального закона от 25.04.2026 №112-ФЗ о защите от взыскания выплат инвалидам и ветеранам", - сказал Игошин.
Парламентарий уточнил, что до вступления закона в силу ряд компенсаций, которые выплачивались людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участникам СВО, получившим инвалидность в связи с ранением, могли быть взысканы в рамках исполнительного производства.
"Новые законодательные нормы позволят исключить ситуации, когда судебные приставы в счет долга списывали со счета человека деньги, поступившие ему от государства на покупку инвалидной коляски, слухового аппарата, оплату проезда сопровождающего или на компенсацию расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников", - заключил он.
