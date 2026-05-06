Врач рассказал, как предотвратить сухость глаз при работе за компьютером

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-офтальмолог Иван Зарубин рекомендовал использовать увлажнители воздуха, искусственные слезы и короткую зрительную гимнастику для предотвращения сухости глаз при длительной работе за компьютером.

Следовать правилу 20-20-20: каждые 20 минут отводить взгляд от экрана и смотреть на объект, находящийся на расстоянии шести метров, в течение 20 секунд.

Монитор следует располагать чуть ниже уровня глаз, чтобы не создавать дополнительное напряжение при длительном взгляде.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Избавиться от сухости глаз при длительной работе за компьютером помогут увлажнители воздуха, искусственные слезы и короткая зрительная гимнастика, рассказал РИА Новости врач-офтальмолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Иван Зарубин.

"Чтобы предотвратить сухость глаз, важно следовать нескольким рекомендациям. Во-первых, соблюдайте правило 20-20-20: каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и смотрите на объект, находящийся на расстоянии шести метров в течение 20 секунд. Это помогает расслабить глаза и снизить напряжение", - сказал Зарубин.

Врач также рекомендовал следить за влажностью воздуха в помещении и при необходимости включать увлажнитель. Кроме того, регулярное использование искусственных слез или увлажняющих капель также помогает предупредить появление сухости глаз, отметил Зарубин.