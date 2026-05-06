Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как предотвратить сухость глаз при работе за компьютером - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 06.05.2026 (обновлено: 11:09 06.05.2026)
Врач рассказал, как предотвратить сухость глаз при работе за компьютером

РИА Новости: от сухости глаз помогут увлажнители воздуха и искусственные слезы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница в офисе
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудница в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-офтальмолог Иван Зарубин рекомендовал использовать увлажнители воздуха, искусственные слезы и короткую зрительную гимнастику для предотвращения сухости глаз при длительной работе за компьютером.
  • Следовать правилу 20-20-20: каждые 20 минут отводить взгляд от экрана и смотреть на объект, находящийся на расстоянии шести метров, в течение 20 секунд.
  • Монитор следует располагать чуть ниже уровня глаз, чтобы не создавать дополнительное напряжение при длительном взгляде.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Избавиться от сухости глаз при длительной работе за компьютером помогут увлажнители воздуха, искусственные слезы и короткая зрительная гимнастика, рассказал РИА Новости врач-офтальмолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Иван Зарубин.
"Чтобы предотвратить сухость глаз, важно следовать нескольким рекомендациям. Во-первых, соблюдайте правило 20-20-20: каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и смотрите на объект, находящийся на расстоянии шести метров в течение 20 секунд. Это помогает расслабить глаза и снизить напряжение", - сказал Зарубин.
Приготовление креветок - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Ученые выяснили, что вирус от морепродуктов стал вызывать заболевания глаз
14 апреля, 23:21
Врач также рекомендовал следить за влажностью воздуха в помещении и при необходимости включать увлажнитель. Кроме того, регулярное использование искусственных слез или увлажняющих капель также помогает предупредить появление сухости глаз, отметил Зарубин.
"Не забывайте о правильной осанке и положении монитора. Экран должен располагаться чуть ниже уровня глаз, чтобы не создавать дополнительное напряжение при длительном взгляде", - заключил собеседник агентства.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Врач рассказал, как настроить рабочий монитор, чтобы не навредить глазам
28 февраля, 12:26
 
Московская область (Подмосковье)РоссияОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала