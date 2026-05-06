ВСУ нанесли удары по девяти населенным пунктам Белгородской области

БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники в среду атаковали девять населенных пунктов в пяти округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область не прекращаются. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол при атаке дрона загорелась кровля частного дома - пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Кроме того, от ударов сразу пяти дронов по социальному объекту в здании повреждены крыша и остекление... На участке автодороги Головчино - Красиво дрон атаковал легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, повреждения зафиксированы также в селах Дмитриевка, Новая Таволжанка и Верхнеберезово Шебекинского округа, в селах Ясные Зори и Бочковка Белгородского округа, в селе Акулиновка и поселке Борисовка Борисовского округа, а также в селе Сергиевка Краснояружского округа.