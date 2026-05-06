ВСУ нанесли удары по девяти населенным пунктам Белгородской области

БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники в среду атаковали девять населенных пунктов в пяти округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, повреждения зафиксированы также в селах Дмитриевка, Новая Таволжанка и Верхнеберезово Шебекинского округа, в селах Ясные Зори и Бочковка Белгородского округа, в селе Акулиновка и поселке Борисовка Борисовского округа, а также в селе Сергиевка Краснояружского округа.