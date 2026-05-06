03:20 06.05.2026
Бизнес в Германии признает пагубность антироссийской политики, заявил посол

Нечаев: бизнес в Германии признал бесперспективность антироссийской политики

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что бизнес в Германии признает бесперспективность антироссийской политики.
  • В России отмечают, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер.
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Бизнес в Германии признает бесперспективность антироссийской политики, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Представители делового сообщества – реальной движущей силы германской экономики – признают бесперспективность и пагубность такой политики", - отметил посол.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
