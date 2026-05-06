Более четверти немцев выступили за новую правящую коалицию, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ Более четверти немцев выступили за формирование новой правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Свыше четверти немцев выступили за формирование в Германии новой правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает газета Свыше четверти немцев выступили за формирование в Германии новой правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса института INSA.

В среду исполняется один год со дня начала работы федерального правительства ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца и в составе представителей правящий партий ХДС/ХСС и СДПГ.

"Двадцать шесть процентов немцев в настоящее время хотят коалиции из ХДС/ХСС и крайне правых из АдГ — это первое место", - говорится в материале.

Кроме того, 25% жителей Германии также предпочли бы видеть на посту нового канцлера представителя АдГ.

Второй по популярности оказалась гипотетическая правящая коалиция в составе СДПГ, "Зеленых" и Левой партии . Как следует из опроса, этот вариант поддерживают 24% опрошенных.

Тем не менее, 23% респондентов высказались за сохранение действующей правящей коалиции Германии в составе ХДС/ХСС и СДПГ.

Однако самая большая группа опрошенных — 27% не смогла определиться с желаемым составом коалиции.

Опрос проводился с 30 апреля по 4 мая 2026 года среди 1004 респондентов. Погрешность составляет около 3,1%.