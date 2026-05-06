Рейтинг@Mail.ru
Более четверти немцев выступили за новую правящую коалицию, показал опрос - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 06.05.2026
Более четверти немцев выступили за новую правящую коалицию, показал опрос

Bild: более четверти немцев выступили за новую правящую коалицию с участием АдГ

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗдание Рейхстага
Здание Рейхстага - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Здание Рейхстага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более четверти немцев выступили за формирование новой правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
  • 25% жителей Германии предпочли бы видеть на посту нового канцлера представителя АдГ.
  • 23% респондентов высказались за сохранение действующей правящей коалиции Германии в составе ХДС/ХСС и СДПГ, а самая большая группа опрошенных — 27% — не смогла определиться с желаемым составом коалиции.
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Свыше четверти немцев выступили за формирование в Германии новой правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса института INSA.
В среду исполняется один год со дня начала работы федерального правительства ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца и в составе представителей правящий партий ХДС/ХСС и СДПГ.
Плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Уровень поддержки АдГ обновил рекорд, показал опрос
25 апреля, 19:11
"Двадцать шесть процентов немцев в настоящее время хотят коалиции из ХДС/ХСС и крайне правых из АдГ — это первое место", - говорится в материале.
Кроме того, 25% жителей Германии также предпочли бы видеть на посту нового канцлера представителя АдГ.
Второй по популярности оказалась гипотетическая правящая коалиция в составе СДПГ, "Зеленых" и Левой партии. Как следует из опроса, этот вариант поддерживают 24% опрошенных.
Тем не менее, 23% респондентов высказались за сохранение действующей правящей коалиции Германии в составе ХДС/ХСС и СДПГ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Германии выступили за отставку правительства во главе с Мерцем
01:45
Однако самая большая группа опрошенных — 27% не смогла определиться с желаемым составом коалиции.
Опрос проводился с 30 апреля по 4 мая 2026 года среди 1004 респондентов. Погрешность составляет около 3,1%.
Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что лишь 24% граждан Германии полагают, что нынешняя правящая коалиция доработает до парламентских выборов в 2029 году, в то время как 58% респондентов ожидают ее распада.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Германия мечтает о ядерном реванше
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХССBildЛевая (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала