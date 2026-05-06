Рейтинг@Mail.ru
Экс-чиновник из ГДР оценил последствия прекращения сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 06.05.2026 (обновлено: 02:03 06.05.2026)
Экс-чиновник из ГДР оценил последствия прекращения сотрудничества с Россией

РИА Новости: прекращение сотрудничества с Россией негативно повлияло на Германию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший чиновник Государственной плановой комиссии ГДР заявил, что прекращение сотрудничества с Россией и санкции оказали крайне негативное влияние на Германию.
  • Сотрудничество с Россией предоставляло Германии стабильные и долгосрочные возможности сбыта продукции, особенно в области машиностроения и химической промышленности.
  • Разрыв взаимовыгодного сотрудничества и введение санкций привели к тому, что Германия теперь закупает сырье по высоким ценам на разных рынках.
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Прекращение взаимовыгодного сотрудничества Германии с Россией и санкции оказали крайне негативное влияние на ФРГ, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР - ред.).
"Развитие экономического сотрудничества российских и немецких предприятий в период примерно с 2005 по 2015 год показало, какие значительные потенциалы в обоюдных интересах могут быть реализованы", - заявил бывший чиновник, согласившийся на беседу на условиях анонимности.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Это произойдет": в Германии забили тревогу из-за страха перед Россией
3 мая, 21:54
Он отметил, что сотрудничество с Россией предоставляло Германии стабильные и долгосрочные возможности сбыта своей продукции, особенно в области машиностроения и химической промышленности. Германия, в свою очередь, испытывает крайне высокую потребность в сырье, которое Россия могла бы поставлять в отличном качестве и в любых объемах, подчеркнул эксперт, который также работал консультантом в России и на Украине.
"Разрыв этого взаимовыгодного сотрудничества, произошедший в результате введения санкций, крайне негативно сказался на Германии. Теперь Германия закупает сырье по чрезвычайно высоким ценам на самых разных рынках", - заключил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Германия взяла курс на военное противостояние с Россией, заявил посол
30 апреля, 06:12
 
В миреРоссияГерманияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала