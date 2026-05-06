Рейтинг@Mail.ru
В Германии выступили за отставку правительства во главе с Мерцем - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 06.05.2026 (обновлено: 01:46 06.05.2026)
В Германии выступили за отставку правительства во главе с Мерцем

В Германии представители правых и левых выступили за отставку кабмина Мерца

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен выступили за отставку правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
  • Вайдель назвала день прихода к власти правительства Мерца «черным» и обвинила канцлера в накоплении большого количества долгов и погружении Германии в политический и экономический кризис.
  • Дагделен заявила, что достижения Мерца сводятся к рекордным долгам ради перевооружения и сокращению социальных выплат, и призвала отправить его в отставку.
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен выступили за отставку правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и проведение в Германии досрочных парламентских выборов.
В среду исполняется один год со дня начала работы федерального правительства ФРГ под руководством канцлера Мерца и в составе представителей правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Опрос показал, сколько немцев недовольны работой Мерца
7 февраля, 15:30
"Мы должны положить этому конец и рассчитываем на досрочные выборы, самое позднее (время, когда они могли бы состояться - ред.) - в следующем году", - заявила Вайдель, выступая перед журналистами. Трансляцию вел YouTube-канал фракции АдГ в бундестаге.
Вайдель назвала "черным" день, когда правительство Мерца пришло к власти в Германии. По ее словам, канцлер ФРГ всего за год умудрился набрать большое количество долгов.
"Согласно официальным планам, к 2030 году это правительство намерено накопить почти триллион (евро - ред.) долгов", - добавила Вайдель.
Кроме того, Вайдель обвинила Мерца в том, что он погрузил Германию в политический и экономический кризис.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Отправим к черту". В ФРГ набросились на Мерца из-за решения по Украине
Вчера, 21:11
Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявила в свою очередь, что все "достижения" Мерца сводятся на сегодняшний день к рекордным долгам ради перевооружения и сокращению социальных выплат.
"Мы должны больше работать и больше платить, чтобы Мерц мог раздавать миллиарды оборонным концернам вроде Rheinmetall и украинским олигархам", - написала политик в соцсети Х.
В этой связи она также призвала к отставке нынешнего германского кабмина.
"Пора отправить в отставку этого самого непопулярного главу правительства в мире", - заключила Дагделен.
Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что лишь 24% граждан Германии полагают, что нынешняя правящая коалиция доработает до парламентских выборов в 2029 году, в то время как 58% респондентов ожидают ее распада.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Германия мечтает о ядерном реванше
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияАлиса ВайдельФридрих МерцСевим ДагделенХДС/ХССBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала