В Германии выступили за отставку правительства во главе с Мерцем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен выступили за отставку правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
- Вайдель назвала день прихода к власти правительства Мерца «черным» и обвинила канцлера в накоплении большого количества долгов и погружении Германии в политический и экономический кризис.
- Дагделен заявила, что достижения Мерца сводятся к рекордным долгам ради перевооружения и сокращению социальных выплат, и призвала отправить его в отставку.
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен выступили за отставку правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и проведение в Германии досрочных парламентских выборов.
"Мы должны положить этому конец и рассчитываем на досрочные выборы, самое позднее (время, когда они могли бы состояться - ред.) - в следующем году", - заявила Вайдель, выступая перед журналистами. Трансляцию вел YouTube-канал фракции АдГ в бундестаге.
Вайдель назвала "черным" день, когда правительство Мерца пришло к власти в Германии. По ее словам, канцлер ФРГ всего за год умудрился набрать большое количество долгов.
"Согласно официальным планам, к 2030 году это правительство намерено накопить почти триллион (евро - ред.) долгов", - добавила Вайдель.
Кроме того, Вайдель обвинила Мерца в том, что он погрузил Германию в политический и экономический кризис.
Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявила в свою очередь, что все "достижения" Мерца сводятся на сегодняшний день к рекордным долгам ради перевооружения и сокращению социальных выплат.
"Мы должны больше работать и больше платить, чтобы Мерц мог раздавать миллиарды оборонным концернам вроде Rheinmetall и украинским олигархам", - написала политик в соцсети Х.
В этой связи она также призвала к отставке нынешнего германского кабмина.
"Пора отправить в отставку этого самого непопулярного главу правительства в мире", - заключила Дагделен.
Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что лишь 24% граждан Германии полагают, что нынешняя правящая коалиция доработает до парламентских выборов в 2029 году, в то время как 58% респондентов ожидают ее распада.
