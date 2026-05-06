БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

"Стремление изолировать Россию обернулось для Германии утратой платежеспособного отечественного рынка и богатой ресурсной базы, на протяжении десятилетий обеспечивавших основу конкурентоспособности и благополучия ФРГ", - пояснил собеседник агентства.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.