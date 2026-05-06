В Омской области 14 детей отравились газом

IT-клуб города Тара Омской области, где во время урока по программированию школьники отравились газом

IT-клуб города Тара Омской области, где во время урока по программированию школьники отравились газом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Омской области 14 школьников и один педагог отравились газом.

Недалеко от IT-клуба в городе Тара, куда дети приехали с экскурсией, произошла утечка во время работ на газопроводе.

Всем пострадавшим оказали помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ОМСК, 6 май — РИА Новости. В Омской области 14 школьников и один педагог пострадали из-за отравления газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

"Всего пострадавших 15. Один из них взрослый. Восемь отпущено домой, семь остались в терапевтическом отделении ЦРБ, все "легкие". Даны рекомендации токсиколога из ОКБ", — сказали там.

Инцидент произошел во время экскурсии в IT-клубе города Тара . На уроке по программированию присутствовали 40 детей — ученики пятых и шестых классов. По словам губернатора Виталия Хоценко , во время работ на газопроводе недалеко от клуба произошла утечка.

Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Губернатор назначил проверку. На месте работает глава района Евгений Лысаков.

Как уточнила региональная прокуратура, в Таре проходила опрессовка участка газопровода вблизи средней школы № 3. Надзорное ведомство начало проверку в отношении подрядной организации.

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, отравление газом очень опасно, потому что восстановление может оказаться крайне сложным.

"Отдаленные последствия могут проявиться через несколько дней или месяцев. И, конечно, особенно уязвимы дети, пожилые люди. Поэтому за отравившимися ребятами сейчас нужно внимательно наблюдать", — сказал он интернет-порталу NEWS.ru

Врач пояснил, что основная угроза природного газа заключается в том, что при его накоплении в замкнутом пространстве возникает дефицит кислорода, а это приводит к гипоксии, из-за чего прежде всего страдают мозг и сердце. Кроме того, сам метан может оказывать токсическое действие при высоких концентрациях.