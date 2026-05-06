В Омской области во время работ на газопроводе произошла утечка газа.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Утечка газа произошла в Омской области во время работ на газопроводе, детей поблизости эвакуировали, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
"Сегодня в Таре недалеко от ИТ-клуба, где в это время на экскурсии находились дети, во время работ на газопроводе произошла утечка природного газа. Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - отметил Хоценко.
Сообщается, что по поручению губернатора назначена проверка произошедшего.