Рейтинг@Mail.ru
В Омской области во время работ на газопроводе произошла утечка газа - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 06.05.2026 (обновлено: 12:18 06.05.2026)
В Омской области во время работ на газопроводе произошла утечка газа

Хоценко: в омской Таре произошла утечка газа во время работ на газопроводе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРаботы на газопроводе
Работы на газопроводе - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Работы на газопроводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омской области во время работ на газопроводе произошла утечка газа.
  • Находившихся поблизости на экскурсии детей эвакуировали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Утечка газа произошла в Омской области во время работ на газопроводе, детей поблизости эвакуировали, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«
"Сегодня в Таре недалеко от ИТ-клуба, где в это время на экскурсии находились дети, во время работ на газопроводе произошла утечка природного газа. Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - отметил Хоценко.
Сообщается, что по поручению губернатора назначена проверка произошедшего.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
МЧС рассказало, что запрещено делать при утечке бытового газа
9 апреля, 02:50
 
ПроисшествияОмская областьВиталий ХоценкоТара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала