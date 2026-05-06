Киеву потребуется более десяти лет для вступления в ЕС, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) считает, что Украине потребуется как минимум 10-15 лет на то, чтобы выполнить требования для вступления в ЕС, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на представителей ЕК.
"Украине потребуется 10–15 лет, чтобы полностью соответствовать требованиям для вступления", - говорится в публикации.
Владимир Зеленский ранее потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Однако, как сообщил в апреле журнал Economist, ряд европейских стран выступает против присоединения Киева к блоку, в том числе, из-за проблем с коррупцией в стране.
Глава евродипломатии Кая Каллас признавала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в союз. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
