Форум молодых дипломатов стран ОИС пройдет в Казани

КАЗАНЬ, 6 мая - РИА Новости. X Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества соберет в Казани более 60 участников, сообщает группа стратегического видения "Россия - исламский мир", выступающая одним из организаторов форума.

Форум молодых дипломатов пройдет в рамках XVII Международного экономического форума "Россия - исламский мир: КазаньФорум". За эти годы он стал одной из немногих площадок, где молодые дипломаты встречаются не в протокольном, а в рабочем режиме.

"С 12 по 16 мая в Казани пройдет X Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие объединит более 60 участников, среди них молодые сотрудники внешнеполитических ведомств России и стран ОИС, представители органов государственной власти, молодежных общественных организаций и международные эксперты", - говорится в сообщении.

Главная тема нынешнего форума - "Молодежная дипломатия и межцивилизационный диалог Россия - исламский мир". Деловая программа выстроена вокруг четырех направлений: международное гуманитарное сотрудничество и межкультурное взаимодействие, горизонтальная дипломатия как долгосрочная стратегия, большое Евразийское партнерство совместно с группой стратегического видения "Россия - исламский мир" и дипломатия в эпоху цифровых технологий.

Официальную церемонию откроет видеообращение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В числе ключевых спикеров председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, начальник отдела департамента международного гуманитарного сотрудничества МИД России, руководитель комиссии общественного совета Россотрудничества Константин Колпаков и другие.

Помимо деловой программы, участников ждут встреча с главой Татарстан Рустамом Миннихановым, диалог со студентами и школьниками Казани. Отдельным пунктом станет социальная акция, посвященная татарским писателям – Мусе Джалилю и Кави Наджми.