ЕС одержим преследованием русской культуры, заявил посол России в Италии

ВЕНЕЦИЯ, 6 мая - РИА Новости. Посол России в Италии Алексей Парамонов, комментируя открытие российского павильона на Венецианской биеннале современного искусства, заявил об одержимости ЕС в преследовании русского искусства и выразил сожаление, что руководство Италии и организаторы выставки стали жертвами давления и диктата со стороны Брюсселя.

"К сожалению, в полноценном виде перформанс России в Лагуне из-за санкций продлится только в течение четырех дней предпоказа, а затем, начиная с 9 мая и до 22 ноября, будет доступен для зрителей лишь в видеоформате. Есть поистине нечто болезненное и иррациональное в одержимости Европейского союза преследовать русскую культуру и искусство с помощью санкций и всевозможных ограничений", - написал посол в социальных сетях.

В среду в венецианских Садах Джардини должна пройти презентация российского проекта. Утром у российского павильона состоялась акция протеста против участия России, которая привлекла около 100 человек из числа украинских активистов и российских оппозиционеров, живущих за границей.

"Очень жаль, что руководство Италии , а также дирекция биеннале стали объектом неприемлемого, грубого диктата и давления со стороны ЕС , безликие серые бюрократы которого в последние годы делают всё, чтобы опустить "железный занавес" со своей стороны и предотвратить любые культурные, образовательные и научные обмены между странами ЕС и Россией", - отметил Парамонов

По словам посла, проект коллектива авторов "Дерево укоренено в небе" хорошо вписывается в общую концепцию нынешнего издания Венецианской биеннале "В минорных тонах" с акцентом на темы включенности и исключения и на "право говорить".

Он подчеркнул, что присутствие России на биеннале - это логическое продолжение традиций культурных связей с Италией. Дипломат также напомнил, что Россия одной из первых поддержала в 1890–1895 годах начинание мэра Венеции Риккардо Сельватико по учреждению Венецианской биеннале и построила собственный павильон в Садах Джардини в 1914 году по проекту всемирно известного архитектора Алексея Щусева

Мексики и "Мы хорошо знаем, что большинство здравомыслящих людей в Италии не разделяет подобный подход и не стремится к разрыву многовековых культурных связей с Россией, одним из символов которых является российский павильон в Лагуне. И они уж тем более не согласятся с абсурдным утверждением о том, что присутствие более 50 молодых музыкантов, философов и поэтов из России, а также участвующих в нашем проекте представителей Аргентины Бразилии , Италии, Мали США - это удар по единству Запада и чуть ли не его поражение", - написал Парамонов.

Опубликовав фотографию с комиссаром павильона Анастасий Карнеевой, посол отметил, что присутствие на биеннале свидетельствует лишь о готовности России, как и многих других стран, продолжать говорить с Италией "не через принуждение и диктат, а на языке культуры и искусства, вести нормальный, взаимоуважительный и равноправный диалог".

Россия впервые с 2022 года представляет на биеннале программу перформансов, над которыми работают разные авторы, в том числе из России и Латинской Америки

Павильон будет закрыт для публики, с 5 по 8 мая в нем пройдут аудиовизуальные перформансы и будут записаны выступления артистов-участников, а вход будет осуществляться по приглашениям для профессиональной публики. С 9 мая до завершения работы биеннале в конце ноября всем желающим будет представлен фильм и документация проекта "Дерево укоренено в небе", а сам павильон будет доступен только снаружи в формате видеоэкрана.

Приглашение России со стороны Фонда Биеннале вызвало настоящий скандал после того, как против открытия павильона выступило министерство культуры Италии, а затем и Еврокомиссия. Брюссель , заявив о том, что участие России в выставке нарушает режим санкций, лишил Венецианскую биеннале гранта в размере 2 миллионов евро. Биеннале в ответ сообщила, что "отвергает любые формы исключения или цензуры культуры и искусства".

На фоне полемики жюри биеннале исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. Пятеро членов жюри, которые должны выбрать победителей премий "Золотой" и "Серебряный лев" среди 110 участников, заявили, что воздержатся от награждения стран, участвующих в вооруженных конфликтах. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а Фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, 22 ноября.

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году.