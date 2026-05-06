Рейтинг@Mail.ru
Европа не компенсирует вывод американских военных, заявили в Европарламенте - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 06.05.2026 (обновлено: 18:29 06.05.2026)
Европа не компенсирует вывод американских военных, заявили в Европарламенте

Негреску: Европа не сможет компенсировать вывод американских военных

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа не может в краткосрочной перспективе компенсировать вывод американских военных.
  • Европейским странам необходимо увеличивать инвестиции в сферу обороны и оборонную промышленность, чтобы стать для США равноценными партнерами.
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Европа не может в краткосрочной перспективе компенсировать вывод американских военных, поэтому ей нужно увеличивать инвестиции в сферу обороны, заявил вице-спикер Европарламента Виктор Негреску.
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
"Мы не можем заменить этих 5 тысяч солдат европейскими солдатами, но мы действительно можем больше инвестировать в европейскую оборону. В настоящее время существуют планы по увеличению инвестиций на уровне НАТО, а также по инвестированию в нашу оборонную промышленность", - сказал Негреску журналистам.
По его словам, европейским странам нужно "мыслить в глобальном масштабе", чтобы стать для США равноценными партнерами.
Политик признал, что решение Вашингтона не стало неожиданностью для Брюсселя, но это не значит, что Европе будет легко адаптироваться.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Отказ США разместить в ФРГ ракеты нарушит военные планы ЕС, заявили в НАТО
Вчера, 10:21
 
В миреЕвропаГерманияСШАЕвропарламентМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала