Европа не компенсирует вывод американских военных, заявили в Европарламенте

КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Европа не может в краткосрочной перспективе компенсировать вывод американских военных, поэтому ей нужно увеличивать инвестиции в сферу обороны, заявил вице-спикер Европарламента Виктор Негреску.
"Мы не можем заменить этих 5 тысяч солдат европейскими солдатами, но мы действительно можем больше инвестировать в европейскую оборону. В настоящее время существуют планы по увеличению инвестиций на уровне НАТО, а также по инвестированию в нашу оборонную промышленность", - сказал Негреску журналистам.
По его словам, европейским странам нужно "мыслить в глобальном масштабе", чтобы стать для США равноценными партнерами.
Политик признал, что решение Вашингтона не стало неожиданностью для Брюсселя, но это не значит, что Европе будет легко адаптироваться.