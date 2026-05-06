Рейтинг@Mail.ru
Европа больше не может выпускать базовые лекарства, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 06.05.2026
Европа больше не может выпускать базовые лекарства, пишут СМИ

FT: закрытие химзаводов в Европе привело к сокращению производства парацетамола

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сокращение химического производства привело к тому, что Европа больше не может выпускать такие базовые препараты, как парацетамол, сообщает газета Financial Times.
  • За последние три года европейская химическая промышленность закрыла около 7% производственных мощностей.
  • Одна из причин сокращения — наплыв более доступной продукции из Китая.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Закрытие химических производственных мощностей в Европе привело к тому, что страны больше не могут выпускать такие базовые препараты, как парацетамол, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу европейской торговой ассоциации химической промышленности Cefic.
"Химическое производство сократилось вплоть до того, что ряд лекарств может производить только одна компания… ЕС больше не может выпускать такие препараты, как парацетамол", - передает газета слова Марко Менсинка, генерального директора Cefic (главной отраслевой ассоциации).
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств
27 апреля, 10:48
За последние три года европейская химическая промышленность закрыла около 7% производственных мощностей, отмечается в материале. При этом темпы закрытия заводов продолжают ускоряться.
Одна из причин - наплыв более доступной химической продукции из Китая на европейский рынок. По словам Менсинка, растущий импорт из Поднебесной довел химпром Европы "до критической точки".
Против дешевого импорта из Китая Брюссель открыл 24 антидемпинговых расследования в 2024-2025 годы.
Глава компании Cefic объяснил, что Китай наращивает экспорт в Европу для того, чтобы компенсировать потери от закрытия американского рынка. "То, что Китай раньше отправлял в США, теперь идет в Европу", отметил Менсинк.
Продукция Московского эндокринного завода - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Россия продала Европе лекарств на рекордную за пять лет сумму
17 января, 06:41
 
В миреКитайЕвропаБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала