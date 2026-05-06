17:40 06.05.2026
Макрон и Пашинян нарушили деловой этикет, рассказала эксперт

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прощания обнялись и обменялись жестами в виде сердечек по завершении визита французского лидера в Ереван.
  • Эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, что подобные жесты не должны демонстрироваться политическими лидерами в присутствии СМИ. По ее словам, в деловом этикете существует табу на прикосновение коллег, за исключением рукопожатия.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время долгого прощания нарушили деловой этикет, считает эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова.
Ранее Макрон исполнил на государственном ужине в Ереване песню известного французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура, а Пашинян аккомпанировал ему на барабанах. Позднее Макрон и Пашинян дружески попрощались по завершении визита французского лидера в Ереван, в частности, политики обнялись и обменялись жестами в виде сердечек.
"С точки зрения делового этикета, конечно, это не лучшее поведение. В деловом этикете существует табу на прикосновение коллег, исключение делается только для рукопожатия. Объятия, поцелуи, идти в обнимку, все это с точки зрения делового этикета запрещено. Конечно, есть этикет, протокол, а есть обычная жизнь и человеческий фактор. Люди могут действительно подружиться, очень тепло друг к другу относиться, позволять себе какие-то вольности. Однако, если мы говорим о столь высоком уровне, такие вещи лучше не допускать", - сказала Холгова в беседе с "Лентой.ру".
По словам эксперта, без камер подобное общение допустимо, однако в присутствии СМИ достаточно рукопожатий и доброжелательной интонации.
"Никаких сердечек и подмигиваний быть не должно, мы говорим о политических лидерах, на которых смотрит весь мир", - подчеркнула Холгова.
