Краткий пересказ от РИА ИИ
- Многие европейские компании ждут окончания конфликта на Украине, чтобы возобновить бизнес в России, заявил президент Эстонии Алар Карис.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис посетовал, что многие европейские компании ждут окончания конфликта на Украине, чтобы возобновить бизнес в России.
После начала конфликта на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. В мае 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для зарубежных кампаний, хамски покинувших рынок РФ, будет применяться особый режим.
"Многие европейские компании не ушли из России, а другие просто ждут окончания конфликта, чтобы они могли возобновить свою деятельность", - заявил Карис в интервью телерадиокомпании ERR.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.