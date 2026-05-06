Президент Эстонии рассказал о желании компаний из Европы вернуться в Россию
10:24 06.05.2026
Президент Эстонии рассказал о желании компаний из Европы вернуться в Россию

Президент Эстонии Алар Карис. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис посетовал, что многие европейские компании ждут окончания конфликта на Украине, чтобы возобновить бизнес в России.
После начала конфликта на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. В мае 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для зарубежных кампаний, хамски покинувших рынок РФ, будет применяться особый режим.
"Многие европейские компании не ушли из России, а другие просто ждут окончания конфликта, чтобы они могли возобновить свою деятельность", - заявил Карис в интервью телерадиокомпании ERR.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
