Отказ от российских энергоносителей привел к росту цен и инфляции в Евросоюзе, а возвращение к атомной энергетике стало "актом капитуляции", резюмируется в статье.

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Отказ от российского газа обернулся катастрофой для стран Евросоюза, пишет L'Antidiplomatico.

"Они сделали это <…>, руководствуясь якобы благородными принципами и недальновидной уверенностью: что возобновляемых источников энергии будет достаточно, что рынок сам все отрегулирует, что американский сжиженный газ станет надежной и устойчивой заменой. На деле же это оказалось просто выгодной сделкой для казны Вашингтона", — говорится в публикации.

Как пишет издание, отказ от российских энергоносителей привел к фатальным последствиям для Евросоюза.

"Цены взлетели. Инфляция "съела" зарплаты и конкурентоспособность. И теперь возврат к атомной энергетике — это не осознанный выбор, а акт капитуляции. Своего рода "план Б" после осознания того, что предполагаемый "план А" был самоубийственным", — резюмируется в материале.