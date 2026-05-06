19:57 06.05.2026
"Акт капитуляции". На Западе ужаснулись решению ЕС в отношении России

L’Antidiplomatico: отказ от российского газа обернулся катастрофой для ЕС

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отказ от российского газа обернулся катастрофой для стран Евросоюза, пишет L’Antidiplomatico.
  • Отказ от российских энергоносителей привел к росту цен и инфляции в Евросоюзе, а возвращение к атомной энергетике стало "актом капитуляции", резюмируется в статье.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Отказ от российского газа обернулся катастрофой для стран Евросоюза, пишет L’Antidiplomatico.
"Они сделали это <…>, руководствуясь якобы благородными принципами и недальновидной уверенностью: что возобновляемых источников энергии будет достаточно, что рынок сам все отрегулирует, что американский сжиженный газ станет надежной и устойчивой заменой. На деле же это оказалось просто выгодной сделкой для казны Вашингтона", — говорится в публикации.
Как пишет издание, отказ от российских энергоносителей привел к фатальным последствиям для Евросоюза.
"Цены взлетели. Инфляция "съела" зарплаты и конкурентоспособность. И теперь возврат к атомной энергетике — это не осознанный выбор, а акт капитуляции. Своего рода "план Б" после осознания того, что предполагаемый "план А" был самоубийственным", — резюмируется в материале.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
