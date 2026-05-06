Суд увеличил срок заключения экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя увеличил с 5,5 до 7 лет срок в колонии бывшему главе МЧС Крыма Сергею Садаклиеву, признав его виновным в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.

Как говорится в материалах дела, Садаклиев пользовался служебным автомобилем Toyota Land Cruiser в личных целях, заправлялся и ремонтировал за казенный счет, а также использовал спасателей как своих водителей.