Суд увеличил срок заключения экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву - РИА Новости, 06.05.2026
17:08 06.05.2026
Суд увеличил до 7 лет срок заключения экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву

Суд увеличил до 7 лет срок заключения экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский районный суд Симферополя увеличил срок наказания экс-главе МЧС Крыма Сергею Садаклиеву с 5,5 до 7 лет в колонии.
  • Его признали виновным в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий.
  • В материалах дела указано, что Садаклиев использовал служебный автомобиль в личных целях и заправлял его за казенный счет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя увеличил с 5,5 до 7 лет срок в колонии бывшему главе МЧС Крыма Сергею Садаклиеву, признав его виновным в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Садаклиев, который возглавлял министерство с 2021 года, уволился в августе 2024 года. В сентябре Киевский райсуд Симферополя арестовал бывшего чиновника по подозрению в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также во взяточничестве. В апреле 2025 года его приговорили к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за три взятки на аналогичную сумму.
"Рассматривалось дело по статье о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности с причинением тяжких последствий (ст. 286 ч. 3 пункты "в", "е" УК РФ). Путем частичного сложения срок составил семь лет в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
Как говорится в материалах дела, Садаклиев пользовался служебным автомобилем Toyota Land Cruiser в личных целях, заправлялся и ремонтировал за казенный счет, а также использовал спасателей как своих водителей.
ПроисшествияСимферопольРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
