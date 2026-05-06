Суд увеличил срок заключения экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя увеличил с 5,5 до 7 лет срок в колонии бывшему главе МЧС Крыма Сергею Садаклиеву, признав его виновным в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Садаклиев, который возглавлял министерство с 2021 года, уволился в августе 2024 года. В сентябре Киевский райсуд Симферополя арестовал бывшего чиновника по подозрению в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также во взяточничестве. В апреле 2025 года его приговорили к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за три взятки на аналогичную сумму.
"Рассматривалось дело по статье о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности с причинением тяжких последствий (ст. 286 ч. 3 пункты "в", "е" УК РФ). Путем частичного сложения срок составил семь лет в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
Как говорится в материалах дела, Садаклиев пользовался служебным автомобилем Toyota Land Cruiser в личных целях, заправлялся и ремонтировал за казенный счет, а также использовал спасателей как своих водителей.