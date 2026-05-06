Ефимов: еще 17 административно-деловых объектов построили в Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве за четыре месяца 2026 года возвели 17 административно-деловых объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С января по апрель 2026 года в столице построили 17 административно-деловых объектов общей площадью почти 825 тысяч квадратных метров. Четыре из них возвели в Нагатинском Затоне, по два – в Сокольниках и Можайском, а остальные – в районах Очаково-Матвеевское, Лосиноостровский, Хорошево-Мневники, Марьина Роща, Покровское-Стрешнево, Замоскворечье, Гагаринский, Силино и Кунцево", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении отмечается, что во всех бизнес-центрах есть комфортные условия для досуга жителей и работы резидентов. Кроме того, на прилегающей территории провели благоустройство и озеленение.