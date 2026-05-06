Рейтинг@Mail.ru
Дронов: пять крупнейших соцобъектов введут в Новгородской области до 2028 г - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 06.05.2026 (обновлено: 23:21 06.05.2026)
Дронов: пять крупнейших соцобъектов введут в Новгородской области до 2028 г

Дронов: пять крупнейших соцобъектов введут в Новгородской области до 2028 года

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской областиПолномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя на рабочей встрече с губернатором Новгородской области Александром Дроновым
Полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя на рабочей встрече с губернатором Новгородской области Александром Дроновым - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
Полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя на рабочей встрече с губернатором Новгородской области Александром Дроновым
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Пять крупнейших социально значимых объектов будут введены в Новгородской области в 2027-2028 годах в рамках реализации национальных проектов, сообщил губернатор Александр Дронов.
Как уточнила пресс-служба правительства региона, в среду полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя работает в регионе. Дронов ему рассказал о социально-экономическом развитии области.
"По основным показателям экономика региона растет, некоторые из них - выше среднероссийских. Предмет нашей гордости: мы занимаем первое место среди регионов СЗФО по уровню кассового исполнения средств, направленных на реализацию национальных проектов. В 2027-2028 годах в области запланирован ввод пяти крупнейших социально значимых объектов", - сказал Дронов.
Как сообщает пресс-служба, сейчас в области реализуется 11 национальных и 44 региональных проекта. В этом году по национальным проектам планируется ввести в эксплуатацию более 80 объектов. На эти цели направлено свыше 19 миллиардов рублей, почти 13 миллиардов из которых - средства федерального бюджета.
Опыт региона по привлечению инвестиций был представлен на примере особой экономической зоны "Новгородская", функционирование которой определяется целями и задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Резиденты ОЭЗ сейчас реализуют инвестиционные проекты общей стоимостью в 7,3 миллиарда рублей, при завершении которых будет создано более 1,5 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2025 года ОЭЗ "Новгородская" вошла в десятку лучших ОЭЗ страны промышленно-производственного типа, говорится в сообщении пресс-службы.
Полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя на рабочей встрече с губернатором Новгородской области Александром Дроновым - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Руденя предложил привлекать новгородскую молодежь на производство
Вчера, 22:51
 
Новгородская областьАлександр ДроновРоссияИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала