Дронов: пять крупнейших соцобъектов введут в Новгородской области до 2028 г

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Пять крупнейших социально значимых объектов будут введены в Новгородской области в 2027-2028 годах в рамках реализации национальных проектов, сообщил губернатор Александр Дронов.

Как уточнила пресс-служба правительства региона, в среду полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя работает в регионе. Дронов ему рассказал о социально-экономическом развитии области.

"По основным показателям экономика региона растет, некоторые из них - выше среднероссийских. Предмет нашей гордости: мы занимаем первое место среди регионов СЗФО по уровню кассового исполнения средств, направленных на реализацию национальных проектов. В 2027-2028 годах в области запланирован ввод пяти крупнейших социально значимых объектов", - сказал Дронов.

Как сообщает пресс-служба, сейчас в области реализуется 11 национальных и 44 региональных проекта. В этом году по национальным проектам планируется ввести в эксплуатацию более 80 объектов. На эти цели направлено свыше 19 миллиардов рублей, почти 13 миллиардов из которых - средства федерального бюджета.