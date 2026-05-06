Дронов: пять крупнейших соцобъектов введут в Новгородской области до 2028 г

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Пять крупнейших социально значимых объектов будут введены в Новгородской области в 2027-2028 годах в рамках реализации национальных проектов, сообщил губернатор Александр Дронов.
Как уточнила пресс-служба правительства региона, в среду полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя работает в регионе. Дронов ему рассказал о социально-экономическом развитии области.
"По основным показателям экономика региона растет, некоторые из них - выше среднероссийских. Предмет нашей гордости: мы занимаем первое место среди регионов СЗФО по уровню кассового исполнения средств, направленных на реализацию национальных проектов. В 2027-2028 годах в области запланирован ввод пяти крупнейших социально значимых объектов", - сказал Дронов.
Как сообщает пресс-служба, сейчас в области реализуется 11 национальных и 44 региональных проекта. В этом году по национальным проектам планируется ввести в эксплуатацию более 80 объектов. На эти цели направлено свыше 19 миллиардов рублей, почти 13 миллиардов из которых - средства федерального бюджета.
Опыт региона по привлечению инвестиций был представлен на примере особой экономической зоны "Новгородская", функционирование которой определяется целями и задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Резиденты ОЭЗ сейчас реализуют инвестиционные проекты общей стоимостью в 7,3 миллиарда рублей, при завершении которых будет создано более 1,5 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2025 года ОЭЗ "Новгородская" вошла в десятку лучших ОЭЗ страны промышленно-производственного типа, говорится в сообщении пресс-службы.