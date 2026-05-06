В Иркутской области при взрыве самогонного аппарата пострадали два человека

ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Дом в Иркутской области загорелся после взрыва самогонного аппарата, при тушении пожара обнаружены женщина и ее сын-подросток, они доставлены в больницу, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
"В поселке Мамакан загорелся двухквартирный жилой дом. В ходе тушения пожара внутри были обнаружены 42-летняя женщина и ее 14-летний сын. С ожогами они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
После ликвидации пожара дознаватели установили, что при работе электрического самогонного аппарата с него слетела трубка охлаждения. От смесителя стали выходить пары спиртовой смеси. При выключении аппарата из розетки образовалась искра, из-за чего произошел взрыв и возгорание.