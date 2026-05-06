12:33 06.05.2026 (обновлено: 12:48 06.05.2026)
В Иркутской области при взрыве самогонного аппарата пострадали два человека

© Фото : Главное управление МЧС России по Иркутской области
  • В Иркутской области произошел взрыв самогонного аппарата, после чего загорелся дом.
  • При тушении пожара были обнаружены женщина 42 лет и ее 14-летний сын, они были доставлены в больницу с ожогами.
ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Дом в Иркутской области загорелся после взрыва самогонного аппарата, при тушении пожара обнаружены женщина и ее сын-подросток, они доставлены в больницу, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
"В поселке Мамакан загорелся двухквартирный жилой дом. В ходе тушения пожара внутри были обнаружены 42-летняя женщина и ее 14-летний сын. С ожогами они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
После ликвидации пожара дознаватели установили, что при работе электрического самогонного аппарата с него слетела трубка охлаждения. От смесителя стали выходить пары спиртовой смеси. При выключении аппарата из розетки образовалась искра, из-за чего произошел взрыв и возгорание.
