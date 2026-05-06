Долина, "Любэ" и Shaman выступили с детьми участников СВО в Кремле
23:01 06.05.2026
Долина, "Любэ" и Shaman выступили с детьми участников СВО в Кремле

  • Лариса Долина и Николай Расторгуев, а также Shaman выступили с детьми участников СВО из Донецкой и Луганской Народных Республик на концерте "Голоса Победы" в Кремлевском государственном дворце.
  • В гала-концерте приняли участие 22 финалиста из более чем 400 участников, которые получили возможность исполнить любимые композиции вместе с известными артистами.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Народные артисты России Лариса Долина и Николай Расторгуев, а также заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) выступили с детьми участников СВО из Донецкой и Луганской Народных Республик на праздничном концерте "Голоса Победы" в Кремлевском государственном дворце в среду, передает корреспондент РИА Новости.
В гала-концерте приняли участие дети участников специальной военной операции, дети Донбасса, а также участники гуманитарных миссий из разных регионов России. Как отметила руководитель проекта Найля Юрова, многим семьям пришлось добираться до столицы более четырех суток из-за сложной логистики и мер безопасности.
По ее словам, дети переживали не столько за собственную безопасность, сколько за возможность выезда из своих регионов. Она подчеркнула, что для многих участников это не просто концерт, а редкая возможность побыть в мирной обстановке.
В этом году на участие в фестивале поступило более 400 заявок, в финал вышли 22 участника, которые получили возможность исполнить любимые композиции вместе с известными артистами.
Как рассказала мама одного из вокалистов Мария Сергеенко, выступление на одной сцене с известными исполнителями стало для многих детей исполнением заветной мечты. Для некоторых участников проект также стал символом надежды на мирное будущее.
"Этот проект очень важен лично для меня и нашей семьи. Наш папа с 2014 года находится на рубежах защиты нашей родины. Мы все за него волнуемся. Мой сын мечтал побывать на этой сцене. Он с детства видел страшные вещи, укрываясь в подвале от атак", - добавила собеседница агентства.
Все артисты приняли участие в проекте на благотворительной основе.
Проект "Голоса Победы" реализуется с 2022 года при поддержке администрации президента РФ, Президентского фонда культурных инициатив и министерства обороны России. Фестиваль является одним из ключевых направлений деятельности социально-культурного центра "Герой будущего времени".
