Долина рассказала о самочувствии после сообщений о проблемах со здоровьем

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина в беседе с РИА Новости рассказала о самочувствии после сообщений о якобы проблемах со здоровьем, отметив, что чувствует себя отлично.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Долиной стало плохо в ее квартире в Москве. Якобы артистка вызвала скорую помощь из-за болей в спине. Директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости опроверг эти сообщения, отметив, что с Долиной все хорошо.
"У меня все хорошо. Как видите, чувствую себя отлично", - сказала она, говоря о своем самочувствии.
Артистка продолжает выступать в соответствии с запланированным графиком. Так, в среду Долина выступила с детскими коллективами из Донецка и Луганска в рамках праздничного концерта "Голоса Победы". Певица исполнила знаменитую песню "Катюша" вместе с юными вокалистами. Публика горячо поприветствовала артистку и одарила ее бурными аплодисментами.