Рейтинг@Mail.ru
Долина рассказала о самочувствии после сообщений о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:55 06.05.2026
Долина рассказала о самочувствии после сообщений о проблемах со здоровьем

Долина рассказала, что чувствует себя отлично

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Лариса Долина заявила, что чувствует себя отлично, после сообщений о якобы проблемах со здоровьем.
  • Артистка продолжает выступать в соответствии с запланированным графиком.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина в беседе с РИА Новости рассказала о самочувствии после сообщений о якобы проблемах со здоровьем, отметив, что чувствует себя отлично.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Долиной стало плохо в ее квартире в Москве. Якобы артистка вызвала скорую помощь из-за болей в спине. Директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости опроверг эти сообщения, отметив, что с Долиной все хорошо.
"У меня все хорошо. Как видите, чувствую себя отлично", - сказала она, говоря о своем самочувствии.
Артистка продолжает выступать в соответствии с запланированным графиком. Так, в среду Долина выступила с детскими коллективами из Донецка и Луганска в рамках праздничного концерта "Голоса Победы". Певица исполнила знаменитую песню "Катюша" вместе с юными вокалистами. Публика горячо поприветствовала артистку и одарила ее бурными аплодисментами.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Лариса Долина выступит еще восемь раз до конца 2026 года
3 мая, 04:17
 
ШоубизРоссияМоскваЛариса ДолинаСергей Пудовкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала