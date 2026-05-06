Европа пытается сохранить себя за счет воюющей Украины, заявил Додик - РИА Новости, 06.05.2026
09:31 06.05.2026
Европа пытается сохранить себя за счет воюющей Украины, заявил Додик

© РИА Новости / Станислав Красильников | Президент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии Милорад Додик заявил, что Западная Европа использует Украину для военного противостояния с Россией.
  • Додик отметил, что Украина стала единственным элементом, способствующим сохранению Западной Европы.
  • Политик считает, что после достижения мира на Украине Европа будет полностью дестабилизирована.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина используется Западной Европой для военного противостояния с Россией, потому что стала единственным элементом, способствующим ее сохранению, заявил в интервью РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Запад, прежде всего Евросоюз, "пытался вести войну с Россией через Украину и делает это и по сей день", отметил Додик.
"Дело в том, что сегодня Украина для Западной Европы представляет собой единственный возможный элемент своего сохранения", - сказал он.
Политик считает, что в момент достижения мира на Украине Европа будет полностью дестабилизирована — без лидеров, без сырья, без ценностей, которые она продвигала.
"А Европа без концепции будущего, безусловно, не внушает оптимизма", - заключил Додик.
