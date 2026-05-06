МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европа испытает масштабный продовольственный кризис из-за русофобской политики.
Ранее в среду РИА Новости подсчитало, что Соединенные Штаты в марте текущего года импортировали из России удобрений на максимальные за все время 243,9 миллиона долларов, за месяц стоимость поставок выросла почти вдвое.
"США поступают мудро, значительно увеличивая закупки российских удобрений до рекордного уровня, в то время как ЕС и Великобритания столкнутся с серьезным сельскохозяйственным кризисом из-за своей русофобской позиции. Американские фермеры и потребители извлекают выгоду, а ЕС и Великобритания - страдают", - написал Дмитриев в соцсети X.