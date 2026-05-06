19:33 06.05.2026
Дмитриев предрек Европе продовольственный кризис из-за русофобской политики

© РИА Новости / Евгений Биятов
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа испытает масштабный продовольственный кризис из-за русофобской политики.
  • Он считает, что американские фермеры и потребители извлекают выгоду из увеличения закупок российских удобрений, в то время как ЕС и Великобритания страдают.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европа испытает масштабный продовольственный кризис из-за русофобской политики.
Ранее в среду РИА Новости подсчитало, что Соединенные Штаты в марте текущего года импортировали из России удобрений на максимальные за все время 243,9 миллиона долларов, за месяц стоимость поставок выросла почти вдвое.
"США поступают мудро, значительно увеличивая закупки российских удобрений до рекордного уровня, в то время как ЕС и Великобритания столкнутся с серьезным сельскохозяйственным кризисом из-за своей русофобской позиции. Американские фермеры и потребители извлекают выгоду, а ЕС и Великобритания - страдают", - написал Дмитриев в соцсети X.
ЭкономикаРоссияВеликобританияЕвропаКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
