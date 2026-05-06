Дачникам рассказали, когда обрабатывать участки от вредителей

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Садоводам не следует обрабатывать участки от вредителей в период цветения растений, рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Многие дачники совершают ошибку: ждут устойчивого тепла и начинают опрыскивание растений, когда почки уже тронулись в рост", - сказал Чаплин интернет-порталу NEWS.ru

По его словам, защиту нужно начинать гораздо раньше и проводить поэтапно. Первый этап начинается до появления почек, когда среднесуточная температура поднимается выше +4 градусов. В это время используют бордоскую жидкость или медный купорос: они уничтожают споры грибков, тлю и клещей.

"Второй этап обработки растений на дачном участке наступает с появлением зеленого конуса, когда почки трогаются в рост. В это время просыпаются долгоносики, пилильщики и листовертки. Здесь уже можно подключать современные инсектициды", - пояснил Чаплин.