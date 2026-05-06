Рейтинг@Mail.ru
Дачникам рассказали, когда обрабатывать участки от вредителей - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 06.05.2026
Дачникам рассказали, когда обрабатывать участки от вредителей

Чаплин: обрабатывать участки от вредителей во время цветения нельзя

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМужчина опрыскивает черешню от вредителей
Мужчина опрыскивает черешню от вредителей - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Мужчина опрыскивает черешню от вредителей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Садоводам не следует обрабатывать участки от вредителей в период цветения растений, рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
  • Первый этап защиты растений начинается до появления почек, когда среднесуточная температура поднимается выше +4 градусов, в это время используют бордоскую жидкость или медный купорос.
  • Второй этап обработки наступает с появлением зеленого конуса, когда почки трогаются в рост, в это время можно подключать современные инсектициды.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Садоводам не следует обрабатывать участки от вредителей в период цветения растений, рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
"Многие дачники совершают ошибку: ждут устойчивого тепла и начинают опрыскивание растений, когда почки уже тронулись в рост", - сказал Чаплин интернет-порталу NEWS.ru.
Теплица на даче - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
В союзе дачников Подмосковья рассказали, чем обработать теплицу от болезней
30 апреля, 16:07
По его словам, защиту нужно начинать гораздо раньше и проводить поэтапно. Первый этап начинается до появления почек, когда среднесуточная температура поднимается выше +4 градусов. В это время используют бордоскую жидкость или медный купорос: они уничтожают споры грибков, тлю и клещей.
"Второй этап обработки растений на дачном участке наступает с появлением зеленого конуса, когда почки трогаются в рост. В это время просыпаются долгоносики, пилильщики и листовертки. Здесь уже можно подключать современные инсектициды", - пояснил Чаплин.
Он добавил, что третий этап наступает во время появления бутонов роз, а четвертый - после опадения лепестков. Пока деревья цветут, все опрыскивания необходимо прекратить, иначе можно отравить пчел и остаться без урожая, подчеркнул депутат.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Юрист предупредила о штрафах за неправильную обработку дачи от вредителей
23 апреля, 06:52
 
Московская область (Подмосковье)Никита ЧаплинГосдума РФдачаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала