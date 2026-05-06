Рейтинг@Mail.ru
Умер основатель CNN Тед Тернер - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 06.05.2026 (обновлено: 18:08 06.05.2026)
Умер основатель CNN Тед Тернер

Основатель CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет

© AP Photo / David GoldmanТед Тернер
Тед Тернер - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / David Goldman
Тед Тернер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер основатель американского телеканала CNN Тед Тернер.
  • Ему было 87 лет.
ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Основатель американского телеканала CNN Тед Тернер умер на 87-м году жизни.
"Тед Тернер, выдающийся деятель в сфере СМИ и филантроп, основавший CNN. <…> Ему было 87 лет", — говорится на сайте канала.
Роберт Эдвард Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннати. В 1980-м он основал CNN, который стал первым круглосуточным кабельным информационным телеканалом.
CNN изменил традиционный способ подачи новостей: события стали освещаться в реальном времени. В репортажах телеканала с места событий мир увидел покушение на президента США Рональда Рейгана, гибель космического шаттла "Челленджер", операцию "Буря в пустыне" в 1991-м и многое другое.
В 1991 году журнал Time назвал его человеком года за влияние на развитие событий в мире.
Тернер известен также как инициатор и главный спонсор Игр доброй воли. Он активно выступал за уничтожение ядерного оружия.
В 1996 году CNN и другие каналы Turner Broadcasting System вошли в состав медиакорпорации Time Warner, где Тернер занял один из руководящих постов. Но в 2001-м, после слияния Time Warner и AOL, его фактически отстранили от управления, хотя он и сохранил пост вице-президента в объединенной компании.
В 2003-м Тернер сложил с себя полномочия вице-президента и остался лишь членом совета директоров, а в 2006-м покинул и совет директоров. После этого он сосредоточился на проектах по защите окружающей среды, ядерному разоружению и контролю над рождаемостью.
Тернер — крупный землевладелец, третий по величине в США. Ему принадлежит более 1,2 миллиона гектаров земли. Его состояние, по последним данным журнала Forbes, оценивается в 2,8 миллиарда долларов.
Тернер был трижды женат, в том числе на актрисе Джейн Фонде. У него пятеро детей.
 
В миреCNN (телеканал)Тед ТернерСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала