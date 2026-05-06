Умер основатель CNN Тед Тернер

Краткий пересказ от РИА ИИ Умер основатель американского телеканала CNN Тед Тернер.

Ему было 87 лет.

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Основатель американского телеканала CNN Тед Тернер умер на 87-м году жизни.

"Тед Тернер, выдающийся деятель в сфере СМИ и филантроп, основавший CNN. <…> Ему было 87 лет", — говорится на сайте канала.

Роберт Эдвард Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннати. В 1980-м он основал CNN, который стал первым круглосуточным кабельным информационным телеканалом.

CNN изменил традиционный способ подачи новостей: события стали освещаться в реальном времени. В репортажах телеканала с места событий мир увидел покушение на президента США Рональда Рейгана, гибель космического шаттла "Челленджер", операцию "Буря в пустыне" в 1991-м и многое другое.

В 1991 году журнал Time назвал его человеком года за влияние на развитие событий в мире.

Тернер известен также как инициатор и главный спонсор Игр доброй воли. Он активно выступал за уничтожение ядерного оружия.

В 1996 году CNN и другие каналы Turner Broadcasting System вошли в состав медиакорпорации Time Warner, где Тернер занял один из руководящих постов. Но в 2001-м, после слияния Time Warner и AOL, его фактически отстранили от управления, хотя он и сохранил пост вице-президента в объединенной компании.

В 2003-м Тернер сложил с себя полномочия вице-президента и остался лишь членом совета директоров, а в 2006-м покинул и совет директоров. После этого он сосредоточился на проектах по защите окружающей среды, ядерному разоружению и контролю над рождаемостью.

Тернер — крупный землевладелец, третий по величине в США. Ему принадлежит более 1,2 миллиона гектаров земли. Его состояние, по последним данным журнала Forbes, оценивается в 2,8 миллиарда долларов.