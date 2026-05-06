Семьи погибших при атаке на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Семьям погибших при атаке ВСУ в Чебоксарах выплатят по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим – от 313 тысяч рублей до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Чувашии.

Кроме того, пострадавшим от БПЛА положена единовременная материальная помощь в размере 15675 рублей на человека, а также финансовая помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости (за частично утраченное – 78375 рублей на человека, за полностью утраченное – 156750 рублей на человека), уточнили в пресс-службе.