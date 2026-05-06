14:35 06.05.2026 (обновлено: 14:40 06.05.2026)
Семьи погибших при атаке на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей

  • Семьям погибших при атаке ВСУ на Чебоксары выплатят по 1,5 миллиона рублей.
  • Пострадавшие получат от 313 до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Семьям погибших при атаке ВСУ в Чебоксарах выплатят по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим – от 313 тысяч рублей до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Чувашии.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром во вторник он сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Пострадали 35 человек, еще двое погибли. Повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детсадов и колледж. В республике введен режим ЧС регионального характера.
"В соответствии с постановлением правительства Чувашской республики от 20 декабря 2022 года, граждане, пострадавшие в результате ЧС, вправе получить финансовую помощь. Единовременное пособие в размере 1567500 рублей выплачивается членам семей на каждого погибшего. Гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий вред или средней тяжести вред здоровью, выплачивается единовременное пособие в размере 627000 рублей, получившим легкий вред здоровью – 313500 рублей", - рассказали агентству в пресс-службе главы республики.
Кроме того, пострадавшим от БПЛА положена единовременная материальная помощь в размере 15675 рублей на человека, а также финансовая помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости (за частично утраченное – 78375 рублей на человека, за полностью утраченное – 156750 рублей на человека), уточнили в пресс-службе.
Специальная военная операция на УкраинеЧебоксарыВооруженные силы УкраиныПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)
 
 
