Сорок домов получили повреждения при украинской атаке на Чебоксары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сорок многоквартирных домов, школы и детские сады получили повреждения при атаке ВСУ на Чебоксары.
- Специалисты оценивают ущерб, в пунктах временного размещения приняли более тысячи человек.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Сорок многоквартирных домов и социальные объекты, включая школы, детские сады и электромеханический колледж, повреждены в Чебоксарах во вторник в результате массированной атаки ВСУ, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
"Обсудили с членами правительства региона исполнение указа о режиме ЧС. Вчерашняя массированная атака повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. Введение ЧС позволяет нам оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь", - написал Николаев в канале на платформе "Макс".
По его словам, сейчас 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба, в пунктах временного размещения уже приняли более тысячи человек.
"Пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью – заявления принимаются через "Госуслуги" или МФЦ. Для оперативной связи... развернут штаб", - сообщил глава региона.
Он отметил, что восстановление в Чебоксарах идет полным ходом: территории очищены, организована охрана, строители приступили к замене остекления и ремонту. Все учебные заведения работают штатно, кроме трех школ, которые временно перевели на дистанционный формат обучения.
"Поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилищный фонд и социальную инфраструктуру. Эти объекты – основа жизнедеятельности наших граждан, они должны функционировать бесперебойно. Мы обязаны вернуть людям привычный уровень комфорта и доступа к государственным услугам в самые сжатые сроки", - подчеркнул Николаев.