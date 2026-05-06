Сорок домов получили повреждения при украинской атаке на Чебоксары
14:24 06.05.2026
Сорок домов получили повреждения при украинской атаке на Чебоксары

В Чебоксарах при атаке ВСУ повреждены 40 многоквартирных домов, школы и детсады

  • Сорок многоквартирных домов, школы и детские сады получили повреждения при атаке ВСУ на Чебоксары.
  • Специалисты оценивают ущерб, в пунктах временного размещения приняли более тысячи человек.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Сорок многоквартирных домов и социальные объекты, включая школы, детские сады и электромеханический колледж, повреждены в Чебоксарах во вторник в результате массированной атаки ВСУ, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
В ночь на вторник глава Чувашии сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром во вторник Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. В республике введен режим ЧС регионального характера.
"Обсудили с членами правительства региона исполнение указа о режиме ЧС. Вчерашняя массированная атака повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. Введение ЧС позволяет нам оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь", - написал Николаев в канале на платформе "Макс".
По его словам, сейчас 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба, в пунктах временного размещения уже приняли более тысячи человек.
"Пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью – заявления принимаются через "Госуслуги" или МФЦ. Для оперативной связи... развернут штаб", - сообщил глава региона.
Он отметил, что восстановление в Чебоксарах идет полным ходом: территории очищены, организована охрана, строители приступили к замене остекления и ремонту. Все учебные заведения работают штатно, кроме трех школ, которые временно перевели на дистанционный формат обучения.
"Поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилищный фонд и социальную инфраструктуру. Эти объекты – основа жизнедеятельности наших граждан, они должны функционировать бесперебойно. Мы обязаны вернуть людям привычный уровень комфорта и доступа к государственным услугам в самые сжатые сроки", - подчеркнул Николаев.
