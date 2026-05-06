В Чебоксарах 14 человек остаются в ПВР после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чебоксарах 14 человек остаются в пунктах временного размещения после атаки ВСУ.
- Они продолжают действовать для тех, чье жилье пока непригодно для проживания.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Четырнадцать человек остаются в пунктах временного размещения в Чебоксарах, организованных во вторник после атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Чувашии.
«
"В целях защиты населения от повторных прилетов на территории Чебоксары было развернуто три пункта временного размещения и питания, в которых 5 мая размещалось 1016 человек, в том числе 390 детей. Сейчас 14 человек остаются только в одном ПВР – на проспекте Ленина", - рассказали агентству в пресс-службе.
Тем не менее, отметила собеседница агентства, для тех, чье жилье пока непригодно для проживания, продолжают действовать все три пункта временного размещения – на улице Кременского в доме 34, на улице Магницкого в доме 5 и на проспекте Ленина в доме 48.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром во вторник Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.