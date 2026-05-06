В Чебоксарах 14 человек остаются в ПВР после атаки ВСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Четырнадцать человек остаются в пунктах временного размещения в Чебоксарах, организованных во вторник после атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Чувашии.

Тем не менее, отметила собеседница агентства, для тех, чье жилье пока непригодно для проживания, продолжают действовать все три пункта временного размещения – на улице Кременского в доме 34, на улице Магницкого в доме 5 и на проспекте Ленина в доме 48.