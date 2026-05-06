Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 35 человек - РИА Новости, 06.05.2026
10:21 06.05.2026 (обновлено: 10:40 06.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 35 человек.
  • На стационарном лечении в больницах остаются 11 пострадавших, трое из них — в тяжелом состоянии.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 35, из них 11 остаются в больнице, два человека погибли, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
Ранее ведомство сообщало о 34 пострадавших. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о том, что к вечеру 5 мая на стационарном лечении в больницах Чебоксар находились 11 пострадавших от БПЛА, состояние троих оценивали как тяжелое.
«

"По оперативной информации, на этот час в результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая в городе Чебоксары, пострадали 37 человек, два из них погибли. В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них - в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении Минздрава Чувашии.

Отмечается, что остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром во вторник Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
