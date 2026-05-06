Подросток застрелил двух человек в бразильской школе
01:12 06.05.2026 (обновлено: 01:13 06.05.2026)
Подросток застрелил двух человек в бразильской школе

В Бразилии школьник открыл стрельбу и убил двух сотрудниц школы

© AP Photo / Silvia Izquierdo
Полиция в Бразилии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученик школы в бразильском штате Акри открыл огонь из пистолета в ходе занятий.
  • Подросток убил двух сотрудниц школы и ранил двух человек, никто из учащихся не получил тяжелых ранений.
  • Огонь открыл 13-летний ученик, использовавший оружие своего отчима, он задержан.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 мая - РИА Новости. Ученик школы в бразильском штате Акри открыл огонь из пистолета в ходе занятий, убив двух сотрудниц и ранив еще двух человек, сообщили в региональной военной полиции.
"К сожалению, погибли две сотрудницы", - заявил журналистам полковник Фелипе Руссо из батальона специальных операций военной полиции штата Акри.
Выстрелы прозвучали в коридоре, ведущем к кабинету директора школы, при этом школьник не смог попасть в учебные классы. По данным полиции, огонь открыл 13-летний ученик, использовавший оружие своего отчима. Подросток задержан.
Никто из учащихся не получил тяжелых ранений, однако один школьник был ранен в ногу. Также пострадал один взрослый.
Как сообщили в полиции, несколько учащихся знали о готовящемся нападении. Они установлены и будут допрошены по подозрению в возможном соучастии.
