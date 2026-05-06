Россиянам раскрыли тонкости расчета выплат по больничному

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Размер больничного зависит от страхового стажа и среднего заработка. О том, как его рассчитать и кому положена полная выплата, агентству "Прайм" рассказал директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов.

"Сумму выплат по больничному можно рассчитать по формуле: все доходы за два календарных года, облагаемые взносами, делятся на 730, затем умножаются на процент стажа и количество дней болезни. Стопроцентная выплата положена при стаже от 8 лет, 80% — при стаже от 5 до 8 лет, 60% — до 5 лет", — пояснил эксперт.

Исключения — уход за больным ребёнком до 8 лет, производственная травма или профзаболевание: здесь выплата всегда 100%, указал Меркулов.