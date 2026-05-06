Врачи забили тревогу из-за смертельной болезни, связанной с мебелью

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Врачи в Великобритании обеспокоены ростом числа случаев силикоза — неизлечимого заболевания, связанного с изготовлением кварцевых кухонных столешниц, пишет The Sun.
"Из-за отсутствия надлежащей вентиляции и средств защиты на рабочем месте частицы этого материала оседают глубоко в легких. Со временем это может привести к образованию необратимых рубцов, одышке, а также перерасти в обширный фиброз — болезненное и часто смертельное состояние", — говорится в публикации.
Как отмечается в статье, заболевание все чаще выявляется у специалистов, работающих с кварцевыми столешницами, что связано с ростом популярности этого материала, поскольку он дешевле мрамора и гранита.
По данным издания, со ссылкой на доктора Джо Фери, консультанта лондонской Королевской больницы Бромптона, число случаев заболевания в Великобритании выросло с восьми до 45 всего за год, увеличившись на 462%. Эксперт подчеркнула необходимость повышать осведомленность об этом заболевании, а также важность ранней диагностики.