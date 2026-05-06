Врач рассказал о способах профилактики вируса оспы обезьян

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тщательная гигиена и ношение маски в местах скопления людей помогут избежать заболевания оспой обезьян, рассказал РИА Новости врач с многолетним опытом работы в странах Латинской Америки и Азии Александр Шамарин.
"Рекомендуется обязательно носить маску в местах скопления людей, на уличных рынках. Обрабатывать руки антисептиком", - отметил собеседник агентства.
Он посоветовал тщательно и с мылом мыть фрукты и овощи, употребляемые в пищу в сыром виде, термически обрабатывать мясо, приобретенную на рынке молочную продукцию.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с оспой обезьян в мире напряженная, могут быть завозы, но рисков ее распространения в России нет.
