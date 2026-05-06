Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал о способах профилактики вируса оспы обезьян - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 06.05.2026 (обновлено: 11:09 06.05.2026)
Врач рассказал о способах профилактики вируса оспы обезьян

РИА Новости: гигиена и ношение маски помогут избежать заболевания оспой обезьян

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОбработка рук
Обработка рук - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Обработка рук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Александр Шамарин рекомендовал носить маску в местах скопления людей и соблюдать гигиену для профилактики оспы обезьян.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что рисков распространения оспы обезьян в России нет.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тщательная гигиена и ношение маски в местах скопления людей помогут избежать заболевания оспой обезьян, рассказал РИА Новости врач с многолетним опытом работы в странах Латинской Америки и Азии Александр Шамарин.
"Рекомендуется обязательно носить маску в местах скопления людей, на уличных рынках. Обрабатывать руки антисептиком", - отметил собеседник агентства.
Он посоветовал тщательно и с мылом мыть фрукты и овощи, употребляемые в пищу в сыром виде, термически обрабатывать мясо, приобретенную на рынке молочную продукцию.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с оспой обезьян в мире напряженная, могут быть завозы, но рисков ее распространения в России нет.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Эпидемиолог оценил уровень заразности оспы обезьян
18 апреля, 05:51
 
ОбществоЛатинская АмерикаАзияРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала