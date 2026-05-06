Bloomberg: современные НАТО и ООН превратились в "зомби"-системы

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глобальные институты международной системы, включая НАТО и структуры ООН, все больше напоминают "зомби"-организации из-за потери актуальности, поддержки мировых держав, а также внутренних кризисов, передает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов.
Агентство уточняет, что в 1930-е "зомби"-системой была Лига Наций, существовавшая на бумаге, но не имевшая реальной поддержки крупных держав. Сейчас к числу новых "зомби" Блумберг причисляет НАТО, ВТО, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также международный уголовный суд и прочие структуры ООН.
Среди причин подобного упадка агентство называет то, что страны стали "игнорировать дух", заложенный в эти организации в момент их создания, а сами они стали терять свою актуальность и столкнулись с внутренними кризисами. Все это, по мнению агентства, приводит к "медленной эвтаназии" современных международных организаций.