Краткий пересказ от РИА ИИ
- К 2035 году электронные билеты на электрички будут продаваться по всей России.
- Правительство РФ утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ж/д сообщении до 2035 года.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Электронные билеты на электрички к 2035 году будут продаваться по всей России, сообщил кабмин.
Ранее в среду глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ж/д сообщении до 2035 года.
"Будет обеспечена возможность продажи проездных билетов в электронном виде на всех маршрутах", - говорится в сообщении кабмина.