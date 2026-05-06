Рейтинг@Mail.ru
Билайн отмечен наградой на премии в номинации "ИИ-агентов" - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 06.05.2026

Билайн отмечен наградой на премии в номинации "ИИ-агентов"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастник всероссийской конференции по цифровой индустрии
Участник всероссийской конференции по цифровой индустрии - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Участник всероссийской конференции по цифровой индустрии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Билайн Big Data & AI – команда, разрабатывающая решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, вошла в число победителей в номинации "ИИ-агенты" на премии AI Awards 2026, сообщает пресс-служба оператора.
AI Awards 2026 – ежегодная премия в области искусственного интеллекта для компаний, вузов и федеральных органов власти, где победителей определяет нейросеть. Церемония награждения прошла 29 апреля в Цифровом деловом пространстве в Москве.
Основу премии составляет фундаментальное исследование – "Рейтинг искусственного интеллекта" (период январь-декабрь 2025 года), в рамках которого нейросеть обрабатывает данные на тему ИИ из открытых источников (СМИ, публикации в социальных и научных медиа, публичные реестры и картотеки, ТВ- и радиоэфиры).
Номинация "ИИ-агенты" впервые вошла в программу премии в 2026 году. В ней оцениваются компании и решения, развивающие автономные ИИ-системы для выполнения задач, взаимодействия с цифровой средой и применения в бизнесе и сервисах.
Билайн Big Data & AI системно строит работу с ИИ-агентами как самостоятельное технологическое направление. Компания развивает платформу, объединяющую агентов для решения широкого круга бизнес-задач – от работы с данными и аналитики до поддержки продаж, маркетинга, клиентского сервиса и административных функций, включая юридические задачи.
Платформа доступна для тестирования бизнес-клиентам. На ней представлены пять ИИ-агентов: ассистент-секретарь, помощник продавца, оператор контакт-центра, помощник аналитика и маркетолог. А совсем недавно к ним добавился ИИ-юрист для работы с документами и правом. В планах Билайна – дальнейшее расширение линейки и добавление конструктора для создания собственных агентов под специализированные задачи пользователей.
Практическую ценность таких решений наглядно показала деловая программа AI Awards 2026. В ходе панельной дискуссии премии генеральный директор Билайна Сергей Анохин вживую продемонстрировал, как с помощью нового сервиса ИИ-помощники для предпринимателей найти решения для бизнеса – от идеи и стратегии до создания сайта и рекламной кампании. Развить этот опыт на практике помогли специальные стенды Билайна в демозоне: все желающие могли создать собственных ИИ-агентов и протестировать новых ИИ-помощников.
"Для нас эта награда особенно значима: победителей AI Awards определяет нейросетевое жюри, что делает оценку беспристрастной и основанной на данных. А значит, это объективная обратная связь от рынка. Мы видим задачу ИИ-агентов не в замене человека, а в усилении команд — через автоматизацию процессов, работу с данными и поддержку сотрудников. Наша цель — менять рынок через технологию: чтобы ИИ-агенты стали стандартом деловой среды, где бизнес любого масштаба может работать быстрее, эффективнее и с меньшими затратами. Так искусственный интеллект перестает быть просто трендом и приносит пользу здесь и сейчас", – отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов.
Рейтинг является результатом оценки данных из открытых источников, предоставленных партнерами AI Awards, инструментами методов машинного обучения Билайн. Публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо регионов, университетов, компаний или услуг.
Билайн Big Data & AI – Билайн Большие данные & ИИ.
Все упомянутые в тексте ПО 18+.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTVxA1FQ2t.
 
БилайнВымпелКомТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала